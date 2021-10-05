"Невозможно соперничать с лучшими в Европе". Григорий Суркис – о слабости украинских команд (видео)

Бывший вице-президент УЕФА рассказал, почему у наших клубов не получается играть с грандами.

Экс-вице-президент УЕФА Григорий Суркис считает, что украинский чемпионат слишком слаб, чтобы наши лучшие команды достойно выступали в еврокубках.

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Бывший футбольный чиновник считает, что уровень конкурентоспособности в украинском футболе нужно срочно повышать.

"Наша задача – срочно менять отношение к людям, которые готовы вкладывать свои деньги и развивать наш футбол. Без разницы какой именно – детский, профессиональный. Нужно помогать им, давать толчок, чтобы в любом регионе Украины наши дети хотели заниматься спортом и имели все условия для этого", – сказал Суркис в эфире передачи "Бомбардир" в YouTube.

Суркис хочет видеть другой уровень украинских команд в Еврокубках.

"Надо делать все, чтобы конкуренция в нашем чемпионате росла. Не получится достойно играть с лучшими командами Европы, такими, как "Бавария", в нынешних условиях. У нас только две команды хорошего уровня. Мы скатились на 11-е место в рейтинге УЕФА. Мы можем потерять эти позиции в будущем, команды будут играть в плей-офф вместо этого. Не может так быть, что только две команды за что-то борятся", – считает Григорий Суркис.

Напомним, что Суркис-старший работал функционером в УЕФА с 2004 года, а с 2012 по 2019 год являлся вице-президентом УЕФА. Хотя Суркис уже уволился из организации, он до сих пор является ее почетным членом.

Ранее Григорий Суркис также являлся президентом "Динамо", сейчас эту функцию выполняет его брат – Игорь. Также Суркис был президентом ФФУ на протяжении 12 лет – с 2000 по 2012 год.

Напомним, что на прошлой неделе киевское "Динамо" было разгромлено "Баварией" в Лиге чемпионов и занимает третье место в группе Лиги чемпионов.

В ближайших матчах киевляне сыграют дома и на выезде с "Барселоной".