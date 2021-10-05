"Неможливо змагатися з кращими в Європі". Григорій Суркіс — про слабкість українських команд (відео)

Колишній віце-президент УЄФА розповів, чому в наших клубів не виходить грати з грандами.

Екс-віце-президент УЄФА Григорій Суркіс вважає, що український чемпіонат дуже слабкий, щоб наші кращі команди гідно виступали в єврокубках.

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Колишній футбольний чиновник вважає, що рівень конкурентоспроможності в українському футболі потрібно терміново підвищувати.

"Наше завдання — терміново міняти ставлення до людей, які готові вкладати свої гроші та розвивати наш футбол. Без різниці який саме — дитячий, професійний. Потрібно допомагати їм, давати поштовх, щоб у будь-якому регіоні України наші діти хотіли займатися спортом і мали всі умови для цього", — сказав Суркіс в ефірі передачі "Бомбардир" на YouTube.

Суркіс хоче бачити інший рівень українських команд у єврокубках.

"Треба робити все, щоб конкуренція в нашому чемпіонаті росла. Не вийде гідно грати з кращими командами Європи, такими, як "Баварія", в нинішніх умовах. У нас тільки дві команди хорошого рівня. Ми скотилися на 11-е місце в рейтингу УЄФА. Ми можемо втратити ці позиції в майбутньому, команди гратимуть в плей-оф замість цього. Не може так бути, що тільки дві команди за щось борються", — вважає Григорій Суркіс.

Нагадаємо, що Суркіс-старший працював функціонером в УЄФА з 2004 року, а з 2012 по 2019 рік був віце-президентом УЄФА. Хоча Суркіс вже звільнився з організації, він досі є її почесним членом.

Раніше Григорій Суркіс також був президентом "Динамо", зараз цю функцію здійснює його брат — Ігор. Також Суркіс був президентом ФФУ протягом 12 років — із 2000 по 2012 рік.

Нагадаємо, що минулого тижня київське "Динамо" було розгромлене "Баварією" в Лізі чемпіонів і посідає третє місце в групі Ліги чемпіонів.

У найближчих матчах кияни зіграють вдома і на виїзді з "Барселоною".