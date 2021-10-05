"Мы – Одесса, вы – дерьмо". Фанаты "Черноморца" вывесили оскорбительный баннер о своей команде

Болельщики "Черноморца" продолжают выражать недовольство своей командой.

Матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу завершился поражением одесского "Черноморца" от "Колоса" (1:2).

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Болельщики одесского клуба вывесили баннер "Мы – Одесса, вы – дерьмо", адресованный к своим же футболистам "Черноморца". Дело в том, что костяк нынешней команды состоит из игроков молодежной команды киевского "Динамо", которые пришли в аренду в "Черноморец". Фанаты выступили против решения руководства такой комплектацией команды с помощью арендованных игроков киевского "Динамо" и требовали убрать из состава игроков из Киева.

Отметим, что буква "Д" в баннере выполнена в стилистике, похожей на ту, которая нарисована на логотипе киевского "Динамо", намекая, что в Одессе не нужны такие игроки.

До этого одесские фанаты выражали свое недовольство тем, что останавливали автобус с игроками "Черноморца" перед матчем с "Александрией" и разговаривали с игроками.

Также болельщики недовольны, что команду в межсезонье возглавил тренер из структуры киевского "Динамо" Юрий Мороз и "Черноморец", де-факто, стал фарм-клубом киевского "Динамо", болельщики желали бы, чтобы в команде играло больше выпускников одесского футбола или хотя бы киевским футболистам не была отведена ключевая роль в образовании команды.

Ранее болельщики "Черноморца" вывешивали баннер с надписью "Папа, когда я выросту, я буду играть за "Черноморец"? Нет, сынок, мест для одесситов уже нет". Баннер с такой надписью появился на трибунах во время матча чемпионата Украины с "Минаем". Тот матч закончился боевой ничьей со счетом 2:2.