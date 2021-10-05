"Мы — Одесса, вы — дерьмо". Фанати "Чорноморця" вивісили образливий банер про свою команду

Уболівальники "Чорноморця" продовжують висловлювати невдоволення своєю командою.

Матч 10-го туру чемпіонату України з футболу завершився поразкою одеського "Чорноморця" від "Колоса" (1:2).

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Уболівальники одеського клубу вивісили банер "Мы — Одесса, вы — дерьмо", адресований своїм же футболістам "Чорноморця". Справа в тому, що кістяк нинішньої команди складається з гравців молодіжної команди київського "Динамо", які прийшли в оренду в "Чорноморець". Фанати виступили проти рішення керівництва такої комплектації команди за допомогою орендованих гравців київського "Динамо" і вимагали прибрати зі складу гравців із Києва.

Зазначимо, що буква "Д" у банері виконана в стилістиці, схожій на ту, яка намальована на логотипі київського "Динамо", натякаючи, що в Одесі не потрібні такі гравці.

До цього одеські фанати висловлювали своє невдоволення тим, що зупиняли автобус із гравцями "Чорноморця" перед матчем з "Олександрією" та розмовляли з гравцями.

Також уболівальники незадоволені, що команду в міжсезоння очолив тренер зі структури київського "Динамо" Юрій Мороз і "Чорноморець", де-факто, став фарм-клубом київського "Динамо", вболівальники хотіли б, щоб у команді грало більше випускників одеського футболу або хоча б київським футболістам була відведена ключова роль в утворенні команди.

Раніше вболівальники "Чорноморця" вивішували банер із написом "Тато, коли я виросту, я буду грати за "Чорноморець"? Ні, синку, місць для одеситів уже немає". Банер із таким написом з'явився на трибунах під час матчу чемпіонату України з "Минаєм". Той матч закінчився бойовою нічиєю з рахунком 2:2.