Промоутер Фьюри хочет провести бой с Усиком

Украинский чемпион вскоре сможет объединить пояса, если будет выполнен ряд условий.

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, которому принадлежит недостающий украинскому боксеру Александру Усику пояс, Фрэнк Уоррен заявил, что его клиент заинтересован в бою с украинцем.

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Чтобы бой Фьюри – Усик состоялся нужно, чтобы Фьюри победил Уайлдера, а Усик еще раз победить Энтони Джошуа в реванше.

"Если Фьюри победит Уайлдера, то мы всей командой сядем за стол и будем думать, что делать дальше. У нас много классных вариантов. Например, бой с Усиком будет крутым событием в истории мирового бокса. Против Джошуа тоже было бы круто.

Можно организовать бой с Диллианом Уайтом, если он победит Отто Валлина. Там еще будет большой бой.

Я верю, что англичане ждут боя Фьюри – Джошуа, даже если Энтони не будет подходить к этому поединку в статусе чемпиона с поясами.

Ему есть, что доказать людям. Например, что его поражения – стечения обстоятельств. Поэтому бой с Фьюри – отличный шанс, чтобы доказать свою крутость, Публика будет ждать с нетерпением такого боя", – сказал Фрэнк Уоррен в интервью BBC.

Напомним, 9 октября Фьюри будет боксировать с Уайлдером.

Это уже третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. В первом матче была присуждена ничья при явной доминации Тайсона Фьюри.

После этого был санкционирован матч-реванш, в котором вновь владел преимуществом Тайсон Фьюри и досрочно победил.

После этого Фьюри начал готовиться к объединительному бою с Энтони Джошуа, однако юристы Уайлдера сумели доказать, что в контракте на второй бой присутствовала опция о реванше, если Уайлдер проиграет. В итоге боксерам придется выйти на ринг в третий раз.