Промоутер Ф'юрі хоче провести бій з Усиком

Український чемпіон незабаром зможе об'єднати пояси, якщо буде виконана низка умов.

Промоутер британського боксера Тайсона Ф'юрі, якому належить відсутній українському боксеру Олександру Усику пояс, Френк Воррен заявив, що його клієнт зацікавлений в бою з українцем.

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Щоб бій Ф'юрі — Усик відбувся потрібно, щоб Ф'юрі переміг Вайлдера, а Усик ще раз повинен перемогти Ентоні Джошуа в реванші.

"Якщо Ф'юрі переможе Вайлдера, то ми всією командою сядемо за стіл і будемо думати, що робити далі. У нас багато класних варіантів. Наприклад, бій з Усиком буде крутою подією в історії світового боксу. Проти Джошуа теж було б круто.

Можна організувати бій з Ділліаном Вайтом, якщо він переможе Отто Валліна. Там ще буде великий бій.

Я вірю, що англійці чекають бою Ф'юрі — Джошуа, навіть якщо Ентоні не буде підходити до цього поєдинку в статусі чемпіона з поясами.

Йому є, що довести людям. Наприклад, що його поразки — збіг обставин. Тому бій з Ф'юрі — відмінний шанс, щоб довести свою крутість, публіка чекатиме з нетерпінням такого бою", — сказав Френк Воррен в інтерв'ю BBC.

Нагадаємо, 9 жовтня Ф'юрі боксуватиме з Вайлдером.

Це вже третій поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером. У першому матчі була присуджена нічия при очевидній домінації Тайсона Ф'юрі.

Після цього був санкціонований матч-реванш, в якому знову володів перевагою Тайсон Ф'юрі та достроково переміг.

Після цього Ф'юрі почав готуватися до об'єднавчого бою з Ентоні Джошуа, однак юристи Вайлдера зуміли довести, що в контракті на другий бій була присутня опція про реванш, якщо Вайлдер програє. Зрештою боксерам доведеться вийти на ринг утретє.