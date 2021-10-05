Греческого футболиста Никоса Цуманиса нашли мертвым в своей машине в Салониках

Полиция рассматривает версию убийства из-за финансовых проблем, о которых он рассказал своему другу.

Греческий футболист из клуба Македоникос Никос Цуманис был найден мертвым в своем авто. Согласно заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате удушья. Об этом сообщает Twitter-канал Greek City Times.

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Тело футболиста было обнаружено полицией в его машине, которая была припаркована возле гавани в Каламарье. Он находился на сиденье со связанными кабельной стяжкой руками. По предварительным данным, спортсмен мог быть задушен повязкой для галстука или ремнем.

При установлении причин смерти, следователи берут во внимание финансовые проблемы Цуманиса в последнее время, о которых он сообщил своему другу.

Никос Цуманис перешел в Македоникос 13 сентября. Ранее левый защитник выступал за такие греческие клубы как "Арис", "Керки", "Аполлон", "Пантракикос", а также входил в состав молодежной сборной Греции.

Расследование подробности гибели футболиста продолжается.

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