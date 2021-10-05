Грецького футболіста Нікоса Цуманіса знайшли мертвим у своїй машині в Салоніках

Поліція розглядає версію вбивства через фінансові проблем, про які він розповів своєму другові.

Грецький футболіст із клубу "Македонікос" Нікос Цуманіс був знайдений мертвим у своєму авто. Згідно з висновком судмедексперта, смерть настала в результаті задухи. Про це повідомляє Twitter-канал Greek City Times.

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Тіло футболіста було виявлено поліцією в його машині, яка була припаркована біля гавані в Каламарії. Він перебував на сидінні зі зв'язаними кабельною стяжкою руками. За попередніми даними, спортсмен міг бути задушений пов'язкою для краватки або ременем.

При встановленні причин смерті слідчі беруть до уваги фінансові проблеми Цуманіса останнім часом, про які він повідомив своєму другові.

Нікос Цуманіс перейшов у "Македонікос" 13 вересня. Раніше лівий захисник виступав за такі грецькі клуби як "Аріс", "Керкі", "Аполлон", "Пантракікос", а також входив до складу молодіжної збірної Греції.

Розслідування подробиці загибелі футболіста триває.

Раніше повідомлялося, що відомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув в автокатастрофі. Машина спортсмена загорілася.

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