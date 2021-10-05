В Берлине представили логотип и слоган Евро-2024 (видео)

Следующий чемпионат Европы по футболу состоится менее чем через три года и пройдет в 10 городах Германии

В столице Германии состоялась официальная презентация логотипа и слогана 17-го чемпионата Европы по футболу, который состоится летом 2024 года, сообщает пресс-служба УЕФА.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Логотип турнира основан на флагах 55 ассоциаций-членов УЕФА и их цветах, которые собраны в различных комбинациях, отображая форму крыши Олимпийского стадиона в Берлине. Главный трофей — Кубок Анри Делоне расположен в центре логотипа, а 24 цветных фрагмента вокруг трофея представляют 24 команды-участницы ЕВРО.

[ + – ] Презентация логотипа Евро-2024

Официальный слоган Евро-2024 — "Объединяемся футболом". Он будет размещен на самых значимых улицах и площадях 10 немецких городов, которые примут матчи чемпионата: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт. Отметим, что стадион "Альянц Арена" в Мюнхене станет первым стадионом в истории, на котором будут сыграны матчи двух подряд чемпионатов Европы — минувшим летом он принимал матчи Евро-2020.

В турнире примут участие 24 сильнейших сборных континента. По итогам квалификационной части путевки на чемпионат получат 23 лучшие сборные. Германия, как хозяйка турнира, не будет принимать участия в отборочных играх.

Квалификация на чемпионат Европы по футболу 2024 стартует в марте 2023 года, а завершится в ноябре 2023-го. Плей-офф раунд квалификации запланирован на март 2024 года, а жеребьевку группового этапа проведут в декабре 2023. Что касается жребия квалификационной части, то он запланирован на декабрь 2022 года.

Напомним, что Германия уже принимала крупный футбольный турнир в 21 веке: в 2006-м году в этой стране прошел чемпионат мира, который завершился победой сборной Италии над Францией в серии послематчевых пенальти. Это был последний матч в карьере легендарного французского футболиста Зинедина Зидана, который он не доиграл из-за удара головой игрока итальянцев Марко Маттерацци.

Спустя 15 лет сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу и на Евро-2024 будет выступать в статусе действующего чемпиона Старого Света.

Напомним, что Германия получила право принимать Евро-2024 в сентябре 2018 года. В борьбе за право на проведение турнира немцы выиграли у Турции.