У Берліні представили логотип і слоган Євро-2024 (відео)

Наступний чемпіонат Європи з футболу відбудеться менш ніж через три роки і пройде в 10 містах Німеччини.

У столиці Німеччини відбулася офіційна презентація логотипу та слогану 17-го чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться влітку 2024 року, повідомляє пресслужба УЄФА.

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Логотип турніру заснований на прапорах 55 асоціацій-членів УЄФА та їхніх кольорах, які зібрані в різних комбінаціях, відображаючи форму даху Олімпійського стадіону в Берліні. Головний трофей — Кубок Анрі Делоне розташований в центрі логотипу, а 24 кольорові фрагменти навколо трофея представляють 24 команди-учасниці Євро.

[ + – ] Презентація логотипу Євро-2024

Офіційний слоган Євро-2024 — "Об'єднуємося футболом". Він буде розміщений на найбільш значущих вулицях і площах 10 німецьких міст, які приймуть матчі чемпіонату: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт. Зазначимо, що стадіон "Альянц Арена" в Мюнхені стане першим стадіоном в історії, на якому будуть зіграні матчі двох поспіль чемпіонатів Європи — минулого літа він приймав матчі Євро-2020.

У турнірі візьмуть участь 24 найсильніші збірні континенту. За підсумками кваліфікаційної частини путівки на чемпіонат отримають 23 кращі збірні. Німеччина як господарка турніру не братиме участі у відбіркових іграх.

Кваліфікація на чемпіонат Європи з футболу 2024 стартує в березні 2023 року, а завершиться в листопаді 2023-го. Плей-оф раунд кваліфікації запланований на березень 2024 року, а жеребкування групового етапу проведуть у грудні 2023. Що стосується жереба кваліфікаційної частини, то він запланований на грудень 2022 року.

Нагадаємо, що Німеччина вже приймала великий футбольний турнір у 21 столітті: у 2006-му році в цій країні пройшов чемпіонат світу, який завершився перемогою збірної Італії над Францією в серії післяматчевих пенальті. Це був останній матч у кар'єрі легендарного французького футболіста Зінедіна Зідана, який він не дограв через удар головою гравця італійців Марко Маттерацці.

Через 15 років збірна Італії виграла чемпіонат Європи з футболу і на Євро-2024 виступатиме в статусі чинного чемпіона Старого Світу.

Нагадаємо, що Німеччина отримала право приймати Євро-2024 у вересні 2018 року. У боротьбі за право на проведення турніру німці виграли у Туреччини.