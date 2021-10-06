В Бразилии футболист чуть не убил судью во время матча (видео)

Футбольный арбитр потерял сознание, а игрок был арестован.

В матче шестого по силе дивизионе Бразилии между командами "Сан-Паулу" и "Гуарани" избили до потери сознания футбольного арбитра, сообщает Goal.

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Футболист Вильям Рибейро напал во время матча на судью Родриго и принялся со всех сил избивать его ногами.

Бразильский футболист не сумел сдержать гнев после того, как судья назначил штрафной за то, что он нарушил правила. Игрок после свистка судьи сначала ударил мужчину кулаком, после чего начал бить потерявшего сознание судью ногами по голове.

Матч в ту же секунду был прерван, а полиция арестовала футболиста. Чуть позже клуб Рибейро объявил о расторжении контракта с футболистом и выразил сожаление перед арбитром за то, что случилось. Инцидент также будет рассмотрен Федерацией футбола Гаушу, которая хочет надолго дисквалифицировать футболиста за произошедшее.

Как информирует бразильская полиция, действия футболиста могут быть классифицированы как покушение на убийство.

"Футболиста после того, как матч был прерван арестовала военная полиция после нападения на судью. Арбитр потерял сознание после второго удара головой по голове. Судье сделали томографию черепа и рентген позвоночника, грудной клетки и таза.

У арбитра поврежден шейный отдел позвоночника и головы, поэтому футболисту будет выдвинуто обвинение в покушении на убийство. Футболист сейчас находится в полиции, а позже будет переведен в изолятор временного содержания", – говорит Винисиус Лоуренсо де Ассунсао, представитель военной полиции Бразилии в штате Гуарани. Пока неясно, какой срок может получить футболист за такую выходку.