У Бразилії футболіст ледь не вбив суддю під час матчу (відео)

Футбольний арбітр утратив свідомість, а гравець був заарештований.

У матчі шостого за силою дивізіону Бразилії між командами "Сан-Паулу" та "Гуарані" побили до втрати свідомості футбольного арбітра, повідомляє Goal.

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Футболіст Вільям Рібейро напав під час матчу на суддю Родріго та почав із усіх сил бити його ногами.

Бразильський футболіст не зумів стримати гнів після того, як суддя призначив штрафний за те, що він порушив правила. Гравець після свистка судді спочатку вдарив чоловіка кулаком, після чого почав бити непритомного суддю ногами по голові.

Матч у ту ж секунду був перерваний, а поліція заарештувала футболіста. Трохи пізніше клуб Рібейро оголосив про розірвання контракту з футболістом і висловив жаль перед арбітром за те, що трапилося. Інцидент також буде розглянуто Федерацією футболу Гаушу, яка хоче надовго дискваліфікувати футболіста за те, що сталося.

Як інформує бразильська поліція, дії футболіста можуть бути класифіковані як замах на вбивство.

"Футболіста після того, як матч був перерваний, заарештувала військова поліція після нападу на суддю. Арбітр знепритомнів після другого удару головою по голові. Судді зробили томографію черепа та рентген хребта, грудної клітки й тазу.

У арбітра пошкоджений шийний відділ хребта та голови, тому футболістові буде висунуто звинувачення в замаху на вбивство. Футболіст зараз перебуває в поліції, а пізніше буде переведений в ізолятор тимчасового утримання", — говорить Вінісіус Лоуренсо де Ассунсао, представник військової поліції Бразилії в штаті Гуарані. Поки неясно, який термін може отримати футболіст за таку витівку.