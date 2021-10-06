"Он оставил мне команду, которая не побеждала": Фонсека раскритиковал Луческу (видео)

Португальский специалист рассказал о периоде, когда принимал "Шахтер" после 12-летней эпохи Луческу

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека вспомнил о состоянии команды, которую он принял в 2016 году после ухода Мирчи Луческу. Об этом португалец рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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"Луческу говорит обо мне 5 лет и всегда не до конца отдает должное моей работе. Я всегда уважительно относился к нему и его работе, а вот он мою — не до конца. Я скажу так: когда мы приехали сюда, он два года не выигрывал чемпионат. Я получил от Луческу команду, которую было тяжело трансформировать из команды, которая не выигрывала в команду-победителя, которая потом трижды подряд выигрывала чемпионат. Я не взял у Луческу команду, которая выигрывала. Я взял команду, которая проиграла два чемпионата", — рассказал Паулу Фонсека.

Португальский специалист также рассказал о том, что ряд футболистов хотел покинуть донецкий клуб, но ему удалось их удержать.

"Я принял команду, в которой половина футболистов была без мотивации, они хотели уйти из "Шахтера". Коллектив, в котором были проблемы с дисциплиной. У некоторых футболистов было одно отношение к игре и тренировкам, у некоторых — совсем другое. Кроме того, что команда не выигрывала, были мелкие моменты между тренерами и футболистами. И изменить стиль игры в такой ситуации очень сложно. И для тех, кто говорит, что я играл в тот же футбол, что и Луческу, то да, это правда, я играл в той же системе. Или я играю 4-2-3-1 или 4-4-2, или 4-3-3, это не система, которую изобрел Луческу, она универсальна. Те, кто не понимает ничего в футболе, могут говорить, что я продолжал играть в футбол Луческу", — заявил Фонсека.

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Напомним, что под руководством португальца с 2016 по 2019 год "Шахтер" трижды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок Украины и один раз — Суперкубок. В 2017 году получил титул "Лучший тренер Украины", а спустя год был признан лучшим тренером чемпионата Украины.

После "Шахтера" Фонсека два года работал в римской "Роме", которую покинул минувшим летом. На данный момент Паулу Фонсека остается свободным агентом.