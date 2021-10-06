"Він залишив мені команду, яка не перемагала": Фонсека розкритикував Луческу

Португальський фахівець розповів про період, коли приймав "Шахтар" після 12-річної епохи Луческу

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека згадав про стан команди, яку він прийняв у 2016 році після відходу Мірчи Луческу. Про це португалець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

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"Луческу говорить про мене 5 років і завжди не до кінця віддає належне моїй роботі. Я завжди з повагою ставився до нього та його роботи, а ось він мою — не до кінця. Я скажу так: коли ми приїхали сюди, він два роки не вигравав чемпіонат. Я отримав від Луческу команду, яку було важко трансформувати з команди, яка не вигравала, в команду-переможця, яка потім тричі поспіль вигравала чемпіонат. Я не взяв у Луческу команду, яка вигравала. Я взяв команду, яка програла два чемпіонати", — розповів Паулу Фонсека.

Португальський фахівець також розповів про те, що низка футболістів хотіла покинути донецький клуб, але йому вдалося їх утримати.

"Я прийняв команду, у якій половина футболістів була без мотивації, вони хотіли піти з "Шахтаря". Колектив, у якому були проблеми з дисципліною. У деяких футболістів було одне ставлення до гри та тренувань, у деяких — зовсім інше. Крім того, що команда не вигравала, були дрібні моменти між тренерами та футболістами. І змінити стиль гри в такій ситуації дуже складно. І для тих, хто говорить, що я грав у той же футбол, що й Луческу, то так, це правда, я грав у тій же системі. Або я граю 4-2-3-1 або 4-4-2, або 4-3-3, це не система, яку винайшов Луческу, вона універсальна. Ті, хто не розуміє нічого в футболі, можуть говорити, що я продовжував грати у футбол Луческу", — заявив Фонсека.

Нагадаємо, що під керівництвом португальця з 2016 по 2019 рік "Шахтар" тричі ставав чемпіоном України, тричі вигравав Кубок України та один раз — Суперкубок. У 2017 році отримав титул "Кращий тренер України", а через рік був визнаний кращим тренером чемпіонату України.

Після "Шахтаря" Фонсека два роки працював у римській "Ромі", яку покинув минулого літа. Наразі Паулу Фонсека залишається вільним агентом.