Украина повторила рекорд по количеству теннисисток в основной сетке турнира Индиан-Уэллс

Помогла установить новый рекорд Катерина Козлова, которая квалифицировалась на Индиан-Уэллс.

Украинская теннисистка Катерина Козлова выиграла квалификацию турнира WTA1000 в Индиан-Уэллсе.

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Наша теннисистка была посеяна под 15-м номером и выиграла два матча подряд, сумев квалифицироваться в основную сетку турнира.

В финале квалификации Козлова победила первую сеянную на квалификации итальянку Жасмин Паолини. Козлова попала в нижнюю часть сетки и попала на россиянку Людмилу Самсонову. В случае победы украинка встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Также в этой части сетки будет выступать вторая сеянная на турнире Ига Швентек из Польши.

Катерина Козлова в шестой раз в своей карьере участвовала в квалификации Индиан-Уэллса и в третий раз сумела выйти в основную сетку турнира. До этого это ей удавалось в 2015 и 2019 годах. Также для Козловой это уже вторая успешная квалификация в 2021 году – до этого она прошла в основную сетку турнира в Майами.

Выход Козловой в основную сетку Индиан-Уэллса позволил украинским теннисисткам повторить рекорд по количеству участников на турнире – в США сыграют сразу пять украинок в основной сетке: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

До этого всего дважды в истории квалифицировались на основной турнир пять украинок – в 2007 и в 2008 году.

Лучший результат украинок на турнире – выход в полуфинал Элина Свитолиной на Индиан-Уэллс в 2019 году.

Старт Индиан-Уэллса состоится 6 октября, турнир пройдет до 17 октября. Напомним, что призовые в Индиан-Уэллсе достигают суммы более чем в 9 миллионов долларов. Титульные призовые – более миллиона.