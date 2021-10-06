Україна повторила рекорд за кількістю тенісисток в основній сітці турніру Індіан-Веллс

Допомогла встановити новий рекорд Катерина Козлова, яка кваліфікувалася на Індіан-Веллс.

Українська тенісистка Катерина Козлова виграла кваліфікацію турніру WTA1000 в Індіан-Веллсі.

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Наша тенісистка була посіяна під 15-м номером і виграла два матчі поспіль, зумівши кваліфікуватися в основну сітку турніру.

У фіналі кваліфікації Козлова перемогла першу сіяну на кваліфікації італійку Ясміне Паоліні. Козлова потрапила в нижню частину сітки і потрапила на росіянку Людмилу Самсонову. У разі перемоги українка зустрінеться з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Також у цій частині сітки виступатиме друга сіяна на турнірі Іга Свьонтек із Польщі.

Катерина Козлова вшосте в своїй кар'єрі брала участь в кваліфікації Індіан-Веллса і втретє зуміла вийти в основну сітку турніру. До цього це їй вдавалося в 2015 і 2019 роках. Також для Козлової це вже друга успішна кваліфікація в 2021 році — до цього вона пройшла в основну сітку турніру в Маямі.

Вихід Козлової в основну сітку Індіан-Веллса дозволив українським тенісисткам повторити рекорд за кількістю учасників на турнірі — в США зіграють відразу п'ять українок в основній сітці: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

До цього лише двічі в історії кваліфікувалися на основний турнір п'ять українок — у 2007 і в 2008 році.

Кращий результат українок на турнірі — вихід у півфінал Еліни Світоліної на Індіан-Веллс у 2019 році.

Старт Індіан-Веллса відбудеться 6 жовтня, турнір пройде до 17 жовтня. Нагадаємо, що призові в Індіан-Веллсі досягають суми більш ніж 9 мільйонів доларів. Титульні призові — понад мільйон.