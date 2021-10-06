"Дерьмо, мы не рады тебе": фанаты "Милана" вывесили баннер о своем бывшем вратаре (фото)

Болельщики не простили его за то, что покинул команду ради "ПСЖ".

Сегодня, 6 октября, в Милане состоится полуфинальный матч Лиги наций между Италией и Испанией.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Ворота сборной Италии защищает вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма, который со скандалом этим летом покинул "Милан", поэтому итальянские болельщики не рады его приезду в Италию на матч.

Скорее всего, Доннарумма станет основным голкипером в этом матче, чему против болельщики "Милана", за который он ранее выступал. Этим летом Доннарумма покинул "Милан", воспитавший его как игрока, бесплатно, чтобы перейти во французский "ПСЖ", что очень болезненно восприняли болельщики.

"Доннарумма, мы не рады тебе в городе. Ты — д**ьмо", —вывесили баннер итальянские болельщики на одном из мостов Милана.

Напомним, матч Италия — Испания состоится сегодня, 6 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

[ + – ] Фанаты "Милана" вывесили баннер о своем бывшем вратаре Фото: Twitter

Любопытно, что итальянец Доннарумма до сих пор не стал основным вратарем "ПСЖ", уступая место в основном составе костариканцу Кейлору Навасу. Итальянский голкипер не доволен таким положением вещей, поэтому может попроситься в аренду в зимнее трансферное окно, потому что хочет получать постоянную игровую практику. Итальянец ожидал, что с его приходом в команду он станет основным вратарем, но пока что этого до сих пор не произошло.

Возвращение Доннаруммы в "Милан" практически невозможно, исходя из испортившегося отношения к нему итальянских болельщиков. Сам футболист отмечает, что у него нет никаких проблем с Кейлором Навасом и в клубе витает атмосфера здоровой конкуренции между вратарями французского гранда.