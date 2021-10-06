"Лайно, ми не раді тобі": фанати "Мілана" вивісили банер про свого колишнього воротаря (фото)

Уболівальники не вибачили його за те, що покинув команду заради "ПСЖ".

Сьогодні, 6 жовтня, в Мілані відбудеться півфінальний матч Ліги націй між Італією та Іспанією.

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Ворота збірної Італії захищає воротар "ПСЖ" Джанлуїджі Доннарумма, який зі скандалом цього літа покинув "Мілан", тому італійські вболівальники не раді його приїзду в Італію на матч.

Швидше за все, Доннарумма стане основним голкіпером у цьому матчі, чому проти вболівальники "Мілана", за який він раніше виступав. Цього літа Доннарумма покинув "Мілан", який виховав його як гравця, безкоштовно, щоб перейти до французького "ПСЖ", що дуже болісно сприйняли вболівальники.

"Доннарумма, ми не раді тобі в місті. Ти — л**но", — вивісили банер італійські вболівальники на одному з мостів Мілана.

Нагадаємо, матч Італія — Іспанія відбудеться сьогодні, 6 жовтня, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

[ + – ] Фанати "Мілана" вивісили банер про свого колишнього воротаря Фото: Twitter

Цікаво, що італієць Доннарумма досі не став основним воротарем "ПСЖ", поступаючись місцем в основному складі костариканцю Кейлору Навасу. Італійський голкіпер не задоволений таким станом речей, тому може попроситися в оренду в зимове трансферне вікно, тому що хоче отримувати постійну ігрову практику. Італієць очікував, що з його приходом у команду він стане основним воротарем, але поки що цього досі не сталося.

Повернення Доннарумма в "Мілан" практично неможливе, виходячи із зіпсованого ставлення до нього італійських уболівальників. Сам футболіст зазначає, що в нього немає жодних проблем із Кейлором Навасом і в клубі панує атмосфера здорової конкуренції між воротарями французького гранда.