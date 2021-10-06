"Хочет уйти в "Реал": в "ПСЖ" разозлились на Мбаппе из-за интервью без разрешения

Один из лучших игроков мира попал в скандал во Франции.

Руководство "ПСЖ" раскритиковало своего форварда Килиана Мбаппе за то, что он дал интервью без ведома начальства, сообщает AS.

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Французский нападающий в одном из интервью рассказал, что мечтал перейти в мадридский "Реал" в это трансферное окно и не хочет продлевать сотрудничество с парижанами в дальнейшем.

Как сообщают испанские СМИ, Мбаппе втайне от руководства клуба встретился с журналистами испанского издания, не получив предварительно разрешение на это от руководства клуба. Чаще всего в контрактах футболистов мирового уровня прописано условие, что общение с прессой должно проходить утверждение клуба, и, скорее всего, Мбаппе должен будет заплатить внушительный штраф за репутационные потери клуба, также Мбаппе может лишиться бонуса за лояльность клубу, которая обычно также присутствует в контрактных обязательствах.

Этим летом парижане не отпустили Мбаппе в мадридский "Реал", отклонив все предложения испанского клуба о трансфере и через год француз сможет перейти в "Реал" бесплатно, если не продлит сотрудничество с парижским клубом.

"ПСЖ" все еще надеется уговорить Мбаппе продлить контракт и периодически предлагает французу новый контракт с улучшенными условиями, пока Килиан все предложения отклоняет. Уже в январе Мбаппе сможет подписать предварительный контракт с новым клубом.

"ПСЖ" рассчитывает" продлить контракт с Мбаппе на 6 лет, прописав неподъемную для всех грандов сумму разрыва соглашения с игроком. Парижане еще не теряют надежд на то, что с футболистом удастся договориться.