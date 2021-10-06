"Хоче піти в "Реал": у "ПСЖ" розсердилися на Мбаппе через інтерв'ю без дозволу

Один із кращих гравців світу потрапив у скандал у Франції.

Керівництво "ПСЖ" розкритикувало свого форварда Кіліана Мбаппе за те, що він дав інтерв'ю без відома начальства, повідомляє AS.

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Французький нападник в одному з інтерв'ю розповів, що мріяв перейти в мадридський "Реал" у це трансферне вікно і не хоче продовжувати співпрацю з парижанами в подальшому.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, Мбаппе потай від керівництва клубу зустрівся із журналістами іспанського видання, не отримавши попередньо дозвіл на це від керівництва клубу. Найчастіше в контрактах футболістів світового рівня прописана умова, що спілкування з пресою має проходити затвердження клубу, і, швидше за все, Мбаппе повинен буде заплатити значний штраф за репутаційні втрати клубу, також Мбаппе може втратити бонуси за лояльність клубу, яка зазвичай також присутня в контрактних зобов'язаннях.

Цього літа парижани не відпустили Мбаппе в мадридський "Реал", відхиливши всі пропозиції іспанського клубу щодо трансферу і через рік француз зможе перейти в "Реал" безкоштовно, якщо не продовжить співпрацю з паризьким клубом.

"ПСЖ" все ще сподівається вмовити Мбаппе продовжити контракт і періодично пропонує французу новий контракт із поліпшеними умовами, поки Кіліан всі пропозиції відхиляє. Уже в січні Мбаппе зможе підписати попередній контракт із новим клубом.

"ПСЖ" розраховує "продовжити контракт із Мбаппе на 6 років, прописавши непідйомну для всіх грандів суму розриву угоди з гравцем. Парижани ще не втрачають надій на те, що з футболістом вдасться домовитися.