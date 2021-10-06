"Все еще номер один": Зинченко опубликовал совместные фото с Хабибом (фото)

В комментариях украинского футболиста раскритиковали за совместное фото с российским борцом.

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко написал открытое письмо бывшему чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Хабиб и Зинченко вместе смотрели на трибунах матч 7-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", который закончился эффектной ничьей со счетом 2:2. Украинец не мог принимать участия в матче, поскольку все еще восстанавливается после повреждения.

Вероятно, после знакомства с Хабибом Зинченко решил посвятить ему пост в социальных сетях.

"Ты – все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов", — написал Зинченко в Instagram.

В комментариях не все пользователи оценили пост украинского футболиста, напомнив происхождение Хабиба, выступающего в турнирах под российским флагом. Также украинцу припомнили, что Хабиб является другом президента Чечни Рамзана Кадырова.

"Б*я, Саша", – самый заплюсованный комментарий от пользователей Instagrama. Также лидирует в поддержке иронический комментарий одного из пользователей: "Когда будет фотка с Кадыровым?". "Ты б еще с Кадыровым в десна сосался", – пишет пользователь vovkervovs. "На этой фотографии есть один лишний элемент из России", – заметил пользователь ostapmikitin. "Какого черта?", – вопрошает he.pawel.s.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов является абсолютным рекордсменом UFC, после дебюта в организации он выиграл все свои поединки, после чего завершил карьеру, в статусе "небитого" бойца. В своем последнем бою он одолел американца Джастина Гейджи.