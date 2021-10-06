"Усе ще номер один": Зінченко опублікував спільні фото з Хабібом (фото)

У коментарях українського футболіста розкритикували за спільне фото з російським борцем.

Український пів захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко написав відкритого листа колишньому чемпіонові UFC росіянину Хабібу Нурмагомедову.

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Хабіб і Зінченко разом дивилися на трибунах матч 7-го туру АПЛ між "Манчестер Сіті" та "Ліверпулем", який закінчився ефектною нічиєю з рахунком 2:2. Українець не міг брати участі в матчі, оскільки все ще відновлюється після ушкодження.

Імовірно, після знайомства з Хабібом Зінченко вирішив присвятити йому пост у соціальних мережах.

"Ти — все ще номер один у UFC, легенда. Було дуже приємно дивитися гру та спілкуватися з тобою, Хабібе Нурмагомедов", — написав Зінченко в Instagram.

У коментарях не всі користувачі оцінили пост українського футболіста, нагадавши про походження Хабіба, який виступає в турнірах під російським прапором. Також українцеві пригадали, що Хабіб є другом президента Чечні Рамзана Кадирова.

"Б*я, Саша", — найбільш заплюсований коментар від користувачів Instagram. Також лідирує в підтримці іронічний коментар одного з користувачів: "Коли буде фотка з Кадировим?". "Ти б ще з Кадировим лизався", — пише користувач vovkervovs. "На цій фотографії є один зайвий елемент із Росії", — зауважив користувач ostapmikitin. "Якого біса?" — запитує he.pawel.s.

Нагадаємо, що Хабіб Нурмагомедов є абсолютним рекордсменом UFC, після дебюту в організації він виграв усі свої поєдинки, після чого завершив кар'єру в статусі "небитого" бійця. У своєму останньому бою він здолав американця Джастіна Гейджа.