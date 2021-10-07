Экс-игрок сборной Украины признался в участии в договорных матчах

Максим Калиниченко признался, что в молодости играл в матчах с фиксированным исходом.

Бывший полузащитник сборной Украины и "Днепра" Максим Калиниченко рассказал историю о том, как участвовал в матче, чей исход был заранее предрешен.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Калиниченко завел Telegram-канал и в качестве ознакомительной истории рассказал о матче с фиксированным исходом.

"Я сыграл в договорных матчах дважды. Это те, о которых я точно знаю. Это случилось практически в самом начале моей футбольной карьеры. К счастью, тогда не было игр на тотализаторе. Первый матч я не помню совсем, а второй как-то отложился в памяти и это было смешно.

Мы должны были побеждать, потому что нашей команде угрожал вылет по итогам сезоне. Матч шел по плану, но мы никак не могли забить. Потом наш соперник случайно пульнул метров с 40 – наш вратарь только взглядом мяч проводил.

Мы запаниковали, но времени еще было много. Потом оказалось, что вратарю соперников ничего не сказали и он выдал матч своей жизни – тащил все. Один гол мы как-то затолкали, я забил.

Но нам нужен еще один, а вратарь продолжает все тащить. Все идет к ничьей, все нервничают, даже судьи, ничего не получается.

Повезло с аутом. Меня пропустил защитник в штрафную и тупо сбил подкатом сзади. Судья назначил пенальти, но все из нашей команды боялись даже пробить, ведь там вратарь, который не слышал, что надо пропускать.

Конечно, мы забили тот пенальти, но более отвратительного настроения после победы никогда у нас не было. Премиальные за игру мы, конечно же, тоже не получили", – вспоминает Калиниченко.

Скорее всего, речь идет о матче чемпионата Украины сезона 1999 года "Днепр" – "Николаев" (2:1), который подходит под описание Максима Калиниченко. Украинец тогда забил на 73-й минуте матча, а на 88-й минуте с пенальти победный гол забил Олег Шелаев.