Ексгравець збірної України зізнався в участі в договірних матчах

Максим Калиниченко зізнався, що в молодості грав у матчах із фіксованим результатом.

Колишній пів захисник збірної України та "Дніпра" Максим Калиниченко розповів історію про те, як брав участь у матчі, чий результат був заздалегідь вирішений наперед.

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Калиниченко завів Telegram-канал і як ознайомчу історію розповів про матч із фіксованим результатом.

"Я зіграв у договірних матчах двічі. Це ті, про які я точно знаю. Це сталося практично на самому початку моєї футбольної кар'єри. На щастя, тоді не було ігор на тоталізаторі. Перший матч я не пам'ятаю зовсім, а другий якось закарбувався в пам'яті, і це було смішно.

Ми повинні були перемагати, тому що нашій команді загрожував виліт за підсумками сезону. Матч йшов за планом, але ми ніяк не могли забити. Потім наш суперник випадково пульнул метрів із 40 — наш воротар тільки поглядом м'яч провів.

Ми запанікували, але часу ще було багато. Потім виявилося, що воротарю суперників нічого не сказали, і він видав матч свого життя — тягнув усе. Один гол ми якось заштовхали, я забив.

Але нам потрібен ще один, а воротар продовжує все тягнути. Усе йде до нічиєї, усі нервують, навіть судді, нічого не виходить.

Пощастило з аутом. Мене пропустив захисник у штрафну і тупо збив підкатом ззаду. Суддя призначив пенальті, але всі з нашої команди боялися навіть пробити, адже там воротар, який не чув, що треба пропускати.

Звичайно, ми забили те пенальті, але огиднішого настрою після перемоги ніколи в нас не було. Преміальні за гру ми, звичайно ж, теж не отримали", — згадує Калиниченко.

Швидше за все, йдеться про матч чемпіонату України сезону 1999 року "Дніпро" — "Миколаїв" (2:1), який підходить під опис Максима Калиниченка. Українець тоді забив на 73-й хвилині матчу, а на 88-й хвилині з пенальті переможний гол забив Олег Шелаєв.