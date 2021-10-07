Молодая звезда "Барселоны" побила рекорд в сборной Испании, который держался 85 лет

Воспитанник "Барселоны" лишь недавно начал карьеру во взрослом футболе.

Вчера, 6 октября, состоялся полуфинальный матч Лиги Наций между Италией и Испанией.

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Сборная Испании победила итальянцев со счетом 2:1, хотя могла выиграть еще увереннее. В этом матче игроку сборной Испании удалось покорить интересное достижение.

17-летний полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Гави вышел на матч с итальянцами в основном составе в первый раз в своей взрослой карьере. Испанец побил рекорд, который держался 85 лет в испанском футболе. Гави стал самым молодым игроком сборной Испании, дебютировавшим за взрослую команду. На момент выхода на поле Гави было 17 лет и 62 дня. До этого самым молодым футболистом был Анхель Субиета, дебютировавший за Испанию в возрасте 17 лет и 284 дней в далеком 1936-м году.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике остался доволен дебютом молодого футболиста.

"Горд, что у нашей сборной есть такие сильные и молодые игроки. Это невероятно, что игрок такого возраста уже выходит в основе в своей сборной. Он был потрясающ и уверен в своих силах. Это будущее нашей сборной, точнее не так – это уже настоящее нашей сборной", – восторженно отозвался о футболисте Луис Энрике.

Любопытно, что Гави считает своим кумиром полузащитника сборной Италии Марко Верратти и ему предстояло играть против него персонально по позиции.

В итоге Гави сыграл 84 минуты в этом матче. За "Барселону" Гави сыграл уже семь матчей и дебютировал за каталонский клуб 29 августа.

Таким образом, Испания, победив Италию в полуфинале Лиги наций, вышла в финал, в котором встретится с победителем пары Бельгия – Франция, которые сыграют сегодня, 7 октября. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.