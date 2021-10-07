Молода зірка "Барселони" побила рекорд у збірній Іспанії, який тримався 85 років

Вихованець "Барселони" лише нещодавно почав кар'єру в дорослому футболі.

Учора, 6 жовтня, відбувся півфінальний матч Ліги Націй між Італією та Іспанією.

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Збірна Іспанії перемогла італійців із рахунком 2:1, хоча могла виграти ще впевненіше. У цьому матчі гравцеві збірної Іспанії вдалося підкорити цікаве досягнення.

17-річний пів захисник збірної Іспанії та "Барселони" Гаві вийшов на матч із італійцями в основному складі вперше у своїй дорослій кар'єрі. Іспанець побив рекорд, який тримався 85 років в іспанському футболі. Гаві став наймолодшим гравцем збірної Іспанії, який дебютував за дорослу команду. На момент виходу на поле Гаві було 17 років і 62 дні. До цього наймолодшим футболістом був Анхель Субієта, який дебютував за Іспанію у віці 17 років і 284 днів у далекому 1936-му році.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке залишився задоволений дебютом молодого футболіста.

"Гордий, що в нашої збірної є такі сильні та молоді гравці. Це неймовірно, що гравець такого віку вже виходить в основі у своїй збірній. Він був приголомшливий і впевнений у своїх силах. Це майбутнє нашої збірної, точніше не так — це вже сьогодення нашої збірної", — захоплено відгукнувся про футболіста Луїс Енріке.

Цікаво, що Гаві вважає своїм кумиром пів захисника збірної Італії Марко Верратті, і він мав грати проти нього персонально за позицією.

У результаті Гаві зіграв 84 хвилини в цьому матчі. За "Барселону" Гаві зіграв уже сім матчів і дебютував за каталонський клуб 29 серпня.

Таким чином, Іспанія, перемігши Італію в пів фіналі Ліги націй, вийшла у фінал, у якому зустрінеться з переможцем пари Бельгія — Франція, які зіграють сьогодні, 7 жовтня. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.