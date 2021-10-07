Еще один футболист АПЛ арестован после обвинений в насилии

Ранее по похожему делу арестовали одноклубника Александра Зинченко.

Английский футбольный клуб "Брайтон" подтвердил, что один из игроков основного состава команды был задержан из-за обвинения в сексуальном насилии.

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В полиции сообщили, что задержаны мужчина в возрасте 20 лет вместе с мужчиной за 40 лет рано утром в среду. Имя и фамилия игрока не разглашаются согласно местным законам, футболист пошел на сотрудничество с полицией в расследовании.

По данным The Sun, речь идет о молодом полузащитнике "Брайтона" Иве Биссума.

Сообщается, что полиция вмешалась после сообщения женщины в полицию о нападении в одном из заведений Брайтона рано утром, мужчины были вдвоем и пытались совершить акт сексуального насилия. Подозреваемые уже задержаны и остаются под стражей в полиции.

Клуб пока не может подтвердить, какой именно из игроков арестован, но подтверждает, что футболист является игроком основного состава клуба и отказывается давать расширенные комментарии по этой теме.

Напомним, что в августе из-за таких же обвинений был арестован другой игрой из английской премьер-лиги – Бенджамен Менди, выступающий в команде Александра Зинченко "Манчестер Сити". Более того, Менди является конкурентом Зинченко на позиции левого защитника, поэтому украинец остался практически без конкуренции, хотя пока не может этим воспользоваться, до сих пор продолжая восстанавливаться после травмы.

Еще ранее перед стартом этого сезона полиция задержала атакующего полузащитника "Эвертона" Сигурдссона. Клубы пока приостановили сотрудничество со всеми футболистами, подозреваемыми в преступлениях.