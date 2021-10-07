Ще один футболіст АПЛ заарештований після звинувачень в насильстві

Раніше у схожій справі заарештували одноклубника Олександра Зінченка.

Англійський футбольний клуб "Брайтон" підтвердив, що один із гравців основного складу команди був затриманий через звинувачення в сексуальному насильстві.

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У поліції повідомили, що затримані чоловік віком 20 років разом із чоловіком за 40 років рано-вранці в середу. Ім'я та прізвище гравця не розголошуються відповідно до місцевих законів, футболіст пішов на співпрацю з поліцією в розслідуванні.

За даними The Sun, йдеться про молодого півзахисника "Брайтона" Іва Біссума.

Повідомляється, що поліція втрутилася після повідомлення жінки в поліцію про напад в одному із закладів Брайтона рано-вранці, чоловіки були вдвох і намагалися вчинити акт сексуального насильства. Підозрювані вже затримані та залишаються під вартою в поліції.

Клуб поки не може підтвердити, який саме з гравців заарештований, але підтверджує, що футболіст є гравцем основного складу клубу і відмовляється давати розширені коментарі щодо цієї теми.

Нагадаємо, що в серпні через такі самі звинувачення був арештований інший гравець з англійської прем'єр-ліги — Бенджамен Менді, який виступає в команді Олександра Зінченка "Манчестер Сіті". Більш того, Менді є конкурентом Зінченка на позиції лівого захисника, тому українець залишився практично без конкуренції, хоча поки не може цим скористатися, досі продовжуючи відновлюватися після травми.

Ще раніше перед стартом цього сезону поліція затримала атакувального півзахисника "Евертона" Сігюрдссона. Клуби поки призупинили співпрацю з усіма футболістами, підозрюваними у злочинах.