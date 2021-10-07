"Рад увидеть легенду". Бывший игрок "Реала" встретился с Бекхэмом (фото)

Футболисты случайно встретились во время отдыха в Катаре.

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и лучший игрок чемпионата мира-2014 Хамес Родригес опубликовал совместное фото со знаменитым полузащитником сборной Англии, мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" и "Милана" Дэвидом Бекхэмом.

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Футболисты случайно встретились во время отдыха в Дохе (Катар).

"Приятно познакомиться, легенда", — написал Хамес Родригес в своем новом посте в Instagram. В комментариях футболиста некоторые пользователи комплиментарно поправили, что на фотографии все-таки присутствуют две легенды футбола.

Карьера Хамеса после успешного чемпионата мира в Бразилии сложилась не такой, как ожидалось. После этого Хамес Родригес перешел в мадридский "Реал", где не сумел стать звездой. Футболист отправлялся в аренду в мюнхенскую "Баварию", где тоже играл преимущественно выходя на замену.

В прошлом сезоне Хамеса Родригеса позвал в английский "Эвертон" Карло Анчелотти и колумбиец неплохо начал сезон. Позже колумбийца одолели травмы и он так и не сумел полноценно вернуться в строй, но успел отыграть 23 матча в чемпионате Англии, забить шесть голов и отдать четыре голевые передачи. После этого сезона итальянский тренер "Эвертона" Карло Анчелотти возглавил мадридский "Реал", а новый тренер "Эвертона" испанец Рафаэль Бенитес решил, что не нуждается в услугах колумбийского полузащитника.

Уже после завершения трансферного окна Хамес Родригес перешел из английского "Эвертона" в катарский "Аль-Райян". 30-летний полузащитник подписал трехлетний контракт с клубом из Катара.