"Радий побачити легенду". Колишній гравець "Реала" зустрівся з Бекхемом (фото)

Футболісти випадково зустрілися під час відпочинку в Катарі.

Колишній півзахисник мадридського "Реала" і кращий гравець чемпіонату світу-2014 Хамес Родрігес опублікував спільне фото зі знаменитим півзахисником збірної Англії, мадридського "Реала", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" і "Мілана" Девідом Бекхемом.

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Футболісти випадково зустрілися під час відпочинку в Досі (Катар).

"Приємно познайомитися, легендо", — написав Хамес Родрігес у своєму новому дописі в Instagram. У коментарях футболіста деякі користувачі компліментарно виправили, що на фотографії все ж таки присутні дві легенди футболу.

Кар'єра Хамеса після успішного чемпіонату світу в Бразилії склалася не так, як очікувалося. Після цього Хамес Родрігес перейшов у мадридський "Реал", де не зумів стати зіркою. Футболіст відправлявся в оренду в мюнхенську "Баварію", де теж грав переважно виходячи на заміну.

У минулому сезоні Хамеса Родрігеса покликав в англійський "Евертон" Карло Анчелотті та колумбієць непогано почав сезон. Пізніше колумбійця здолали травми і він так і не зумів повноцінно повернутися до ладу, але встиг відіграти 23 матчі в чемпіонаті Англії, забити шість голів і віддати чотири гольові передачі. Після цього сезону італійський тренер "Евертона" Карло Анчелотті очолив мадридський "Реал", а новий тренер "Евертона" іспанець Рафаель Бенітес вирішив, що не потребує послуг колумбійського півзахисника.

Уже після завершення трансферного вікна Хамес Родрігес перейшов з англійського "Евертона" в катарський "Аль-Райян". 30-річний півзахисник підписав трирічний контракт із клубом із Катару.