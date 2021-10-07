Украинская женщина-судья впервые рассудит матч отбора чемпионата мира

Екатерина Монзуль войдет в историю мирового футбола.

Отборочный матч квалификации к чемпионату мира между сборными Андорры и Англии впервые в истории футбола рассудит полностью женская бригада арбитров, сообщает Sky Sports.

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Назначение получила украинская бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзуль. Ей ассистировать будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. В комнате видеоповторов будет атрибтр Стефани Фраппар, а ассистировать ей будут Денис Шурман и Виктор Матяш.

Ранее Монзуль была главным арбитром отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Австрии и Фарерских островов (3:1), Стефани Фраппар также работала на матче Нидерланды – Латвия (2:0). Украинка также имеет опыт судейства футбольных матчей на Олимпийских играх.

Также впервые в истории выступлений сборной Англии ее матч рассудит женщина-арбитр.

Матч квалификации к ЧМ-2022 Андорра – Англия состоится 9 октября. Начало встречи – в 21:45.

До этого Монзуль попадала в тройку самых лучших женщин-арбитров за последние 10 лет. 40-летняя украинка заняла третье место в этом рейтинге, уступив только француженке Стефани Фраппар и швейцарке Эстер Штаубли.

Монзуль уже не первый год входит в мировую элиту в женском судейском корпусе.

Еще в 2015-м Монзуль выигрывала опрос от IFFHS, в 2014-м она была второй, в 2017-м – 4-й, в 2018-м – 5-й, а прошлом году заняла шестое место.

Также украинка запомнилась зрителю премьер-лиги тем, что довольно часто показывает спортсменам желтые и красные карточки в матчах чемпионата Украины и других турнирах, которые она обслуживает в качестве арбитра.