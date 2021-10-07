Українська жінка-суддя вперше розсудить матч відбору чемпіонату світу

Катерина Монзуль увійде в історію світового футболу.

Відбірковий матч кваліфікації до чемпіонату світу між збірними Андорри й Англії вперше в історії футболу розсудить повністю жіноча бригада арбітрів, повідомляє Sky Sports.

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Призначення отримала українська бригада арбітрів на чолі з українкою Катериною Монзуль. Їй асистуватимуть Марина Стрілецька і Світлана Грушко. У кімнаті відеоповторів буде атрібтр Стефані Фраппар, а асистувати їй будуть Денис Шурман і Віктор Матяш.

Раніше Монзуль була головним арбітром відбіркового матчу ЧС-2022 між збірними Австрії та Фарерських островів (3:1), Стефані Фраппар також працювала на матчі Нідерланди — Латвія (2:0). Українка також має досвід суддівства футбольних матчів на Олімпійських іграх.

Також уперше в історії виступів збірної Англії її матч розсудить жінка-арбітр.

Матч кваліфікації до ЧС-2022 Андорра — Англія відбудеться 9 жовтня. Початок зустрічі — о 21:45.

До цього Монзуль потрапляла в трійку найкращих жінок-арбітрів за останні 10 років. 40-річна українка посіла третє місце в цьому рейтингу, поступившись тільки француженці Стефані Фраппар і швейцарці Естер Штаублі.

Монзуль вже не перший рік входить до світової еліти в жіночому суддівському корпусі.

Ще в 2015-му Монзуль вигравала опитування від IFFHS, у 2014-му вона була другою, у 2017-му — 4-й, у 2018-му — 5-й, а торік посіла шосте місце.

Також українка запам'яталася глядачеві прем'єр-ліги тим, що досить часто показує спортсменам жовті та червоні картки в матчах чемпіонату України й інших турнірах, які вона обслуговує як арбітр.