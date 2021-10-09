Сборная Украины сыграет против Финляндии: где смотреть матч

Команда Александра Петракова продолжает борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 в Катаре

Сборная Украины по футболу сегодня, 9 октября, проведет матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 против команды Финляндии.

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Для того, чтобы не потерять шансы на выход из группы, украинцам нужно побеждать, поскольку финны являются прямыми конкурентами в борьбе за вторую позицию.

Отборочный турнир чемпионата мира по футболу — турнирная таблица

Турнирный расклад в группе D оставляет желать для сборной Украины лучшего. Пока наша команда занимает второе место, имея в активе 5 очков. У финнов столько же и они третьи — только за счет разницы забитых и пропущенных. Победа в Хельсинки позволит украинской команде улучшить свои шансы на поездку в Катар. Но не стоит забывать и о сборных Боснии и Казахстана, ведь победа каждой из них серьезно перемешает карты в нашей отборочной группе. Идеальным раскладом сегодняшнего игрового дня была бы победа Украины над Финляндией и ничья в матче Боснии и Казахстана. Лидер группы, сборная Франции, сегодня не играет: команда Дидье Дешама уже провела 6 матчей из 8 запланированных и пропускает текущий тур.

Турнирная таблицы группы D

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Франция 6 3 3 0 6 - 3 12 2 Украина 5 0 5 0 6 - 6 5 3 Финляндия 4 1 2 1 4 - 5 5 4 Босния 4 0 3 1 5 - 6 3 5 Казахстан 5 0 3 2 5 - 8 3

Сборная Франции практически решила вопрос о выходе на чемпионат мира, а вот борьба за второе место, дающее право бороться в плей-офф квалификации, будет ожесточенной, ведь шансы на продолжение борьбы имеет даже команда Казахстана.

Финляндия — Украина: где смотреть футбол?

Матч отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало прямой трансляции из Хельсинки — в 19:00 по киевскому времени. Напомним, что первый матч в Киеве завершился вничью 1:1.

[ + – ] Андрей Ярмоленко готовится к матчу с Финляндией. Начало игры - в 19:00 Фото: Павел Кубанов

Матч Финляндия — Украина: составы команд

У Александра Петракова есть кадровые проблемы: не помогут сборной Украины травмированные Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Виталий Буяльский. Но есть и хорошие новости: в обойму вернулись Александр Зубков и Игорь Харатин, а в линии атаки у Петракова будет выбор из трех нападающих: Роман Яремчук, Артем Довбик и Даниил Сикан.

Как сообщает пресс-служба УАФ, на матче ожидается аншлаг: из 30 тысяч мест на Олимпийском стадионе в Хельсинки, для зрителей открыто 90% трибун. Все 29 тысяч билетов уже распроданы.