Сборная Украины сыграет против Финляндии: где смотреть матч
Команда Александра Петракова продолжает борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 в Катаре
Сборная Украины по футболу сегодня, 9 октября, проведет матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 против команды Финляндии.
Для того, чтобы не потерять шансы на выход из группы, украинцам нужно побеждать, поскольку финны являются прямыми конкурентами в борьбе за вторую позицию.
Отборочный турнир чемпионата мира по футболу — турнирная таблица
Турнирный расклад в группе D оставляет желать для сборной Украины лучшего. Пока наша команда занимает второе место, имея в активе 5 очков. У финнов столько же и они третьи — только за счет разницы забитых и пропущенных. Победа в Хельсинки позволит украинской команде улучшить свои шансы на поездку в Катар. Но не стоит забывать и о сборных Боснии и Казахстана, ведь победа каждой из них серьезно перемешает карты в нашей отборочной группе. Идеальным раскладом сегодняшнего игрового дня была бы победа Украины над Финляндией и ничья в матче Боснии и Казахстана. Лидер группы, сборная Франции, сегодня не играет: команда Дидье Дешама уже провела 6 матчей из 8 запланированных и пропускает текущий тур.
Турнирная таблицы группы D
|
|
Команда
|
Игры
|
Победы
|
Ничьи
|
Поражения
|
Мячи
|
Очки
|
1
|
Франция
|
6
|
3
|
3
|
0
|
6 - 3
|
12
|
2
|
Украина
|
5
|
0
|
5
|
0
|
6 - 6
|
5
|
3
|
Финляндия
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4 - 5
|
5
|
4
|
Босния
|
4
|
0
|
3
|
1
|
5 - 6
|
3
|
5
|
Казахстан
|
5
|
0
|
3
|
2
|
5 - 8
|
3
Сборная Франции практически решила вопрос о выходе на чемпионат мира, а вот борьба за второе место, дающее право бороться в плей-офф квалификации, будет ожесточенной, ведь шансы на продолжение борьбы имеет даже команда Казахстана.
Финляндия — Украина: где смотреть футбол?
Матч отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало прямой трансляции из Хельсинки — в 19:00 по киевскому времени. Напомним, что первый матч в Киеве завершился вничью 1:1.
Матч Финляндия — Украина: составы команд
У Александра Петракова есть кадровые проблемы: не помогут сборной Украины травмированные Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Виталий Буяльский. Но есть и хорошие новости: в обойму вернулись Александр Зубков и Игорь Харатин, а в линии атаки у Петракова будет выбор из трех нападающих: Роман Яремчук, Артем Довбик и Даниил Сикан.
Как сообщает пресс-служба УАФ, на матче ожидается аншлаг: из 30 тысяч мест на Олимпийском стадионе в Хельсинки, для зрителей открыто 90% трибун. Все 29 тысяч билетов уже распроданы.