Збірна України зіграє проти Фінляндії: де дивитися матч

Команда Олександра Петракова продовжує боротьбу за вихід до фінальної частини чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в 2022 в Катарі

Збірна України з футболу сьогодні, 9 жовтня, проведе матч відбірного циклу на чемпіонат світу-2022 проти команди Фінляндії.

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Для того, щоб не втратити шанси на вихід з групи, українцям потрібно перемагати, оскільки фіни є прямими конкурентами в боротьбі за другу позицію.

Відбірковий турнір чемпіонату світу з футболу — турнірна таблиця

Турнірний розклад в групі D залишає бажати для збірної України кращого. Поки наша команда займає друге місце, маючи в активі 5 очок. У фінів стільки ж і вони треті — тільки за рахунок різниці забитих і пропущених. Перемога в Гельсінкі дозволить українській команді поліпшити свої шанси на поїздку в Катар. Але не варто забувати і про збірні Боснії і Казахстану, адже перемога кожної з них серйозно перемішає карти в нашій відбірковій групі. Ідеальним розкладом сьогоднішнього ігрового дня була б перемога України над Фінляндією і нічия в матчі Боснії і Казахстану. Лідер групи, збірна Франції, сьогодні не грає: команда Дідьє Дешама вже провела 6 матчів з 8 запланованих і пропускає поточний тур.

Турнірна таблиці групи D

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Франция 6 3 3 0 6 - 3 12 2 Украина 5 0 5 0 6 - 6 5 3 Финляндия 4 1 2 1 4 - 5 5 4 Босния 4 0 3 1 5 - 6 3 5 Казахстан 5 0 3 2 5 - 8 3

Збірна Франції практично вирішила питання про вихід на чемпіонат світу, а ось боротьба за друге місце, яке дає право боротися в плей-офф кваліфікації, буде запеклою, адже шанси на продовження боротьби має навіть команда Казахстану.

Фінляндія — Україна: де дивитися футбол?

Матч відбору на ЧС-2022 Фінляндія — Україна покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Початок прямої трансляції з Гельсінкі — о 19:00 за київським часом. Нагадаємо, що перший матч у Києві завершився внічию 1:1.

[ + – ] Андрій Ярмоленко готується до матчу з Фінляндією. Початок гри — о 19:00 Фото: Павел Кубанов

Матч Фінляндія — Україна: склади команд

У Олександра Петракова є кадрові проблеми: не допоможуть збірній України травмовані Олександр Зінченко, Віталій Миколенко та Віталій Буяльський. Але є і хороші новини: до обойми повернулися Олександр Зубков і Ігор Харатін, а в лінії атаки у Петракова буде вибір з трьох нападників: Роман Яремчук, Артем Довбік і Данило Сікан.

Як повідомляє прес-служба УАФ, на матчі очікується аншлаг: з 30 тисяч місць на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі, для глядачів відкрито 90% трибун. Всі 29 тисяч квитків вже розпродано.