Свитолина вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллс

Первая ракетка Украины удачно стартовала на престижном теннисном турнире в США

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в матче второго круга престижного турнира WTA, который проходит в Индиан-Уэллс, США.

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27-летняя спортсменка, получившая четвертый номер посева, без проблем обыграла чешку Терезу Мартинцову — 6:2; 7:5. Соперницы провели на корте 1 час и 8 минут. Свитолина выиграла 5 брейков и в концовке поединка набрала ход, выиграв три гейма подряд. Матчбол украинки завершился подачей навылет.

В третьем круге Свитолину ожидает встреча с 32-й сеяной — румынкой Соряной Крыстей.

[ + – ] Обзор матча Тереза Мартинцова - Элина Свитолина

Турнир в Индиан-Уэллс пока не покорялся Свитолиной: в 2019 году она дошла до полуфинала, проиграв другой румынской теннисистке — Бьянке Андрееску. К слову, именно она тогда и стала победителей турнира.

Свой матч во втором круге турнира еще не сыграла Даяна Ястремская. В первом раунде 20-летняя одесситка в двух сетах победила француженку Эльзу Жакмо — 6:2; 6:4. В следующем раунде Ястремская встретится с испанкой Паулой Бедосой.

А вот украинка Марта Костюк не смогла пробиться в третий раунд, проиграв двукратной победительнице турниров Большого Шлема — Симоне Халеп. В первом сете 19-летняя украинка отчаянно боролась, но проиграла на тай-брейке. Во второй партии Халеп выглядела увереннее и без проблем довела дело до победы — 7:6(2); 6:1.

[ + – ] Марта Костюк - Симона Халеп: обзор матча

Еще две украинки не смогли преодолеть стадию первого круга турнира в Индиан-Уэллс: Катерина Козлова проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (4:6; 6:7(6), а Ангелина Калинина не смогла пройти барьер в лице американки Шелби Роджерс (6:7(2); 2:6).

Напомним, что призовой фонд турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс составляет $8,35 млн долларов, а победитель увезет с собой из Калифорнии чек на 1 209 730 долларов США. Финалист получит 640 тысяч долларов, а игроки, которые дойдут до полуфинала, пополнят свой счет на 335 тысяч долларов.