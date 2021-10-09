Світоліна вийшла до третього кола турніру WTA в Індіан-Уеллс

Перша ракетка України вдало стартувала на престижному тенісному турнірі в США

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в матчі другого кола престижного турніру WTA, який проходить в Індіан-Уеллс, США.

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27-річна спортсменка, яка отримала четвертий номер посіву, без проблем обіграла чешку Терезу Мартінцову — 6:2; 7:5. Суперниці провели на корті 1 годину і 8 хвилин. Світоліна виграла 5 брейків і в кінцівці поєдинку набрала хід, вигравши три гейми поспіль. Матчбол українки завершився подачею навиліт.

У третьому колі Світоліну очікує зустріч з 32-ю сіяною — румункою Соряной Кристю.

[ + – ] Огляд матчу Тереза Мартінцова — Еліна Світоліна

Турнір в Індіан-Уеллс поки не підкорявся Світоліной: в 2019 році вона дійшла до півфіналу, програвши другий румунської тенісистці — Бьянці Андрееску. До слова, саме вона тоді і стала переможцем турніру.

Свій матч у другому колі турніру ще не зіграла Даяна Ястремська. У першому раунді 20-річна одеситка в двох сетах перемогла француженку Ельзу Жакмен — 6:2; 6:4. У наступному раунді Ястремська зустрінеться з іспанкою Паулой Бедос.

А ось українка Марта Костюк не змогла пробитися до третього раунду, програвши дворазовій переможниці турнірів Великого Шолому — Сімоні Халеп. У першому сеті 19-річна українка відчайдушно боролася, але програла на тай-брейку. У другій партії Халеп виглядала впевненіше і без проблем довела справу до перемоги — 7:6 (2); 6:1.

[ + – ] Марта Костюк — Сімона Халеп: огляд матчу

Ще дві українки не змогли подолати стадію першого кола турніру в Індіан-Уеллс: Катерина Козлова програла росіянці Людмилі Самсоновій (4:6, 6:7 (6), а Ангеліна Калініна не змогла пройти бар'єр в особі американки Шелбі Роджерс (6:7 (2); 2:6).

Нагадаємо, що призовий фонд турніру WTA 1000 в Індіан-Уеллс становить $ 8,35 млн доларів, а переможець відвезе з собою з Каліфорнії чек на 1 209 730 доларів США. Фіналіст отримає 640 тисяч доларів, а гравці, які дійдуть до півфіналу, поповнять свій рахунок на 335 тисяч доларів.