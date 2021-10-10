Уайлдера госпитализировали после поражения нокаутом от Фьюри

Боксер пройдет углубленное обследование из-за последствий боя с Фьюри.

Американский боксер Деонтей Уайлдер доставлен в больницу после поражения нокаутом в бою против чемпиона мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, сообщает Independent.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Теперь боксер пройдет углубленное обследование после тяжелого поражения.

В бою оба соперника успели побывать в нокдауне дважды, но в 11-м раунде американец и вовсе был отправлен в нокаут. Для Деонтея Уайлдера это поражение стало вторым в профессиональной карьере (42-2-1).

До этого боксеры провели в ринге два боя между собой – в первом бое была зафиксирована ничья, а во втором – победу праздновал Тайсон Фьюри. После поражения во втором поединке юристы Уайлдера сумели добиться признания пункта в соглашении, чтобы активировать реванш и на третий бой. Теперь возможности провести реванш не будет – поединок-трилогия окончательно закрыт.

Компания Top Rank, организовывающая бой, отказалась от идеи проведения традиционной дуэли взглядов, опасаясь, что она может перерасти в потасовку.

После боя Фьюри отметил, что этот поединок войдет в историю бокса, как один из самых величайших.

По статистическим данным, Тайсон Фьюри нанес больше ударов по Уайлдеру более, чем в два раза (150 против 72). Он также держал преимущество 36:9 в джебах.

После боя Тайсон Фьюри отдал должное Деонтею Уайлдеру, признав, что это был достойнейший соперник во всех трех боях и он по праву является одним из самых сильных действующих боксеров мира во всех весовых категориях, но отметил, что и есть боксеры лучше, чем Уайлдер.

"Деонтей Уайлдер такой крутой, но он не любит меня, потому что я победил его трижды", – сказал Фьюри журналистам.