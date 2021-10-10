Уайлдера госпіталізували після поразки нокаутом від Ф'юрі

Боксер пройде поглиблене обстеження через наслідки бою з Ф'юрі.

Американський боксер Деонтей Уайлдер доставлений в лікарню після поразки нокаутом в бою проти чемпіона світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі, повідомляє Independent.

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Тепер боксер пройде поглиблене обстеження після важкої поразки.

У бою обидва суперники встигли побувати в нокдауні двічі, але в 11-му раунді американець і зовсім був відправлений у нокаут. Для Деонтея Уайлдера ця поразка стала другою в професійній кар'єрі (42-2-1).

До цього боксери провели в рингу два бої між собою — в першому бою була зафіксована нічия, а в другому — перемогу святкував Тайсон Ф'юрі. Після поразки у другому поєдинку юристи Уайлдера зуміли домогтися визнання пункту в угоді, щоб активувати реванш і на третій бій. Тепер можливості провести реванш не буде — поєдинок-трилогія остаточно закритий.

Компанія Top Rank, організовувати бій, відмовилася від ідеї проведення традиційної дуелі поглядів, побоюючись, що вона може перерости в бійку.

Після бою Ф'юрі зазначив, що цей поєдинок увійде в історію боксу, як один із самих найбільших.

За статистичними даними, Тайсон Ф'юрі завдав більше ударів по Уайлдеру більш, ніж в два рази (150 проти 72). Він також тримав перевагу 36: 9 в джебах.

Після бою Тайсон Ф'юрі віддав належне Деонтей Вайлдер, визнавши, що це був дуже достойна суперник у всіх трьох боях і він по праву є одним з найсильніших діючих боксерів світу у всіх вагових категоріях, але зазначив, що і є боксери краще, ніж Уайлдер.

"Деонтей Уайлдер такий крутий, але він не любить мене, тому що я переміг його тричі", — сказав Ф'юрі журналістам.