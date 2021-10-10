Бывший чемпион мира Андре Уорд: "Усик не побьет Фьюри"

Эксперт не видит шансов на победу Александра Усика в бою с британцем из-за комплекции соперника.

Бывший чемпион мира по боксу Андре Уорд поделился своими мыслями о победе обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) над экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

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"Мы стали свидетелями потрясающего боя. Это классика мирового бокса. Два парня, которые ненавидят друг друга, схлестнулись в ринге. Прекрасная история, каждый хотел побить другого и победить", — отметил Андре Уорд.

По словам экс-чемпиона мира, зрителям следует поблагодарить обоих боксеров за это шоу: "Они подарили нам сначала два крутых боя, а потом и третий. Они могли запросто не боксировать дальше, искать другие варианты проведения боя и заработать миллионы долларов, но они выбрали чистый бокс, а не деньги".

Говоря о ходе поединка, Андре Уорд отметил: "Это был бой смелых, упрямых мужиков, великих боксеров".

"Уайлдер хотел доказать, что это ошибка и он лучший, Фьюри — добраться до Джошуа. Бой прошел так, как и должно было случиться. …Эти ребята не сдавались, когда падали в нокдаун, пропускали тяжелые удары, просто вставали и шли дальше – это фантастика", – резюмировал бой Уорд для Behind The Gloves.

[ + – ] Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера Фото: Top Rank

Т﻿акже бывший чемпион спрогнозировал, как бы развивался бой, если Тайсон Фьюри выйдет в ринг против Александра Усика.

"Усик не побьет Тайсона Фьюри. Он не просто огромный и неуклюжий боксер. Это мастер бокса и умеет драться. Он слишком огромен для Усика.

Мы посмотрим, как Джошуа подерется с Усиком в реванше. Фьюри должен встретиться с победителем этого боя для объединительного поединка. Не важно, кто это будет. Тайсону нужен еще один титул и ему не останется, что доказываться в карьере", – считает Уорд.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера нокаутом в 11-м раунде.