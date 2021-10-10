Колишній чемпіон світу Андре Уорд: "Усик не поб'є Ф'юрі"

Експерт не бачить шансів на перемогу Олександра Усика в бою з британцем через комплекції суперника.

Колишній чемпіон світу з боксу Андре Уорд поділився своїми думками про перемогу на поєдинок володаря поясу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) над екс-чемпіоном світу Деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

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"Ми стали свідками приголомшливого бою. Це класика світового боксу. Два хлопця, які ненавидять один одного, зійшлися в ринзі. Прекрасна історія, кожен хотів побити іншого і перемогти", — зазначив Андре Уорд.

За словами екс-чемпіона світу, глядачам слід подякувати обох боксерів за це шоу: "Вони подарували нам спочатку два крутих бою, а потім і третій. Вони могли запросто НЕ боксувати далі, шукати інші варіанти проведення бою і заробити мільйони доларів, але вони вибрали чистий бокс, а не гроші".

Говорячи про хід поєдинку, Андре Уорд зазначив: "Це був бій сміливих, упертих мужиків, великих боксерів".

"Уайлдер хотів довести, що це помилка і він кращий, Ф'юрі — дістатися до Джошуа. Бій пройшов так, як і повинно було статися. ... Ці хлопці не здавалися, коли падали в нокдаун, пропускали важкі удари, просто вставали і йшли далі — це фантастика ", — резюмував бій Уорд для Behind The Gloves.

[ + – ] Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Уайлдера Фото: Top Rank

Т акже колишній чемпіон спрогнозував, як би розвивався бій, якщо Тайсон Ф'юрі вийде в ринг проти Олександра Усика.

"Усик не поб'є Тайсона Ф'юрі. Він не просто величезний і незграбний боксер. Це майстер боксу і вміє битися. Він занадто величезний для Усика.

Ми подивимося, як Джошуа поб'ється з Усиком в реванші. Ф'юрі повинен зустрітися з переможцем цього бою для об'єднавчого поєдинку. Не важливо, хто це буде. Тайсону потрібен ще один титул і йому не залишиться, що доводитися в кар'єрі ", — вважає Уорд.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Уайлдера нокаутом в 11-му раунді.