"Хотел побить Джошуа, но украинский мастер опередил". Фьюри – об Усике

Тайсон Фьюри рассказал, почему его бой с Энтони Джошуа теперь невозможен.

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри похвалил украинского боксера Александра Усика за победу над британцем Энтони Джошуа.

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"Я сам хотел побить Джошуа, но украинский мастер Усик опередил меня! Ужасный позор для Джошуа в этом бою. Это просто убило наш с ним возможный бой", – приводит слова Фьюри BoxingScene.

Ранее Фокус сообщал, что Тайсон Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил чемпионский титул. Бой был очень зрелищным, оба спортсмена имели хорошие шансы на досрочную победу. И Уайлдер, и Фьюри дважды отправляли друг друга в нокдаун, но решающим оказался удар Тайсона Фьюри в 11-м раунде поединка, после этого судья зафиксирован победу Тайсона Фьюри нокаутом.

[ + – ] Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера Фото: Top Rank

Теперь Тайсон Фьюри, скорее всего, проведет бой за объединение поясов с победителем матча-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Вероятно, в ожидании этого боя Тайсон Фьюри будет вынужден провести одну из защит титула, но четвертый бой с Деонтеем Уайлдером уже исключен, поскольку Уайлдер проиграл два последних боя и не имеет в соглашении пункта об активации боя-реванша на следующий поединок.

Кроме того, Фьюри признавался, что ему может быть интересен поединок с Энтони Джошуа, даже если он вновь проиграет Александру Усику. Он считает Джошуа достойным соперником и хотел бы провести с ним бой, даже если британец не будет иметь поясов и статуса обязательного претендента на бой с Фьюри.

Точная дата боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа пока неизвестна, но ожидается, что бой пройдет в начале весны 2022 года.