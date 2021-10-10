"Хотів побити Джошуа, але український майстер випередив". Ф'юрі — про Усик

Тайсон Ф'юрі розповів, чому його бій з Ентоні Джошуа тепер неможливий.

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі похвалив українського боксера Олександра Усика за перемогу над британцем Ентоні Джошуа.

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"Я сам хотів побити Джошуа, але український майстер Усик випередив мене! Жахливий ганьба для Джошуа в цьому бою. Це просто вбило наш з ним можливий бій", — наводить слова Ф'юрі BoxingScene.

Раніше Фокус повідомляв, що Тайсон Ф'юрі нокаутував Уайлдера і захистив чемпіонський титул. Бій був дуже видовищним, обидва спортсмени мали хороші шанси на дострокову перемогу. І Уайлдер, і Ф'юрі двічі відправляли один одного в нокдаун, але вирішальним виявився удар Тайсона Ф'юрі в 11-му раунді поєдинку, після цього суддя зафіксовано перемогу Тайсона Ф'юрі нокаутом.

[ + – ] Тайсон Ф'юрі достроково переміг Деонтея Уайлдера Фото: Top Rank

Тепер Тайсон Ф'юрі, швидше за все, проведе бій за об'єднання поясів з переможцем матчу-реваншу між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа. Ймовірно, в очікуванні цього бою Тайсон Ф'юрі буде змушений провести одну з захистів титулу, але четвертий бій з Деонтеєм Уайлдером вже виключений, оскільки Уайлдер програв два останні бої і не має в угоді пункту про активацію бою-реваншу на наступний поєдинок.

Крім того, Ф'юрі зізнався, що йому може бути цікавий поєдинок з Ентоні Джошуа, навіть якщо він знову програє Олександру Усику. Він вважає Джошуа гідним суперником і хотів би провести з ним бій, навіть якщо британець не матиме поясів і статусу обов'язкового претендента на бій з Ф'юрі.

Точна дата бою-реваншу між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа поки невідома, але очікується, що бій пройде на початку весни 2022 року.