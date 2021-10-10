"Еще головой начну забивать". Ярмоленко – о голе финнам правой ногой

Лидер сборной Украины признался, что победа национальной команды ценнее любых его голов.

Фланговый нападающий сборной Украины и один из лидеров команды Андрей Ярмоленко поделился своими эмоциями после победы над сборной Финляндии в матче квалификации на чемпионат мира в Катаре (2:1).

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"Приятно наконец-то победить после затяжной серии ничьих. Хочу поздравить наших фанатов, тренеров, игроков. Это была тяжелая игра, но мы сделали самое важное – добыли три очка", – сказал Ярмоленко в эфире передачи "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3".

Ярмоленко признался, что со сборной Финляндии было непросто играть.

"Это классная команда. Неспроста они до этого играли на чемпионате Европы. Они хорошо организованы, знают свои сильные стороны и за счет чего добывают очки. Нам было очень тяжело с ними совладать, особенно во втором тайме. Рады, что все-таки победили", – добавил Ярмоленко.

Кроме этого, Ярмоленко прокомментировал свой гол, который ему удалось забить правой ногой (Ярмоленко – левша, прим. Фокус).

"После гола Франции я пошутил, что до 40 лет забью правой ногой, но это удалось сделать даже раньше. Я продолжу работать над собой. Может быть, еще и головой начну забивать", – пошутил Ярмоленко.

Нападающий сборной Украины согласился, что его удар с правой ноги оказался неожиданным даже для игроков сборной Финляндии.

"Никто не ожидал, что я стрельну с правой. Хорошо, что у меня получилось все задуманное. Но для меня, как командного игрока, гораздо важнее тот факт, что моя команда победила, а не то, что я забил, и как это сделал", – заметил Ярмоленко.

Напомним, что сборная Украины победила Финляндию в квалификации чемпионата мира со счетом 2:1.