Боттас выиграл Гран-при Турции, Ферстаппен – 2-й
Хэмилтон отыграл 6 мест штрафа, но не сумел попасть в тройку лучших этой гонки.
Сегодня, 10 октября, в Стамбуле состоялась гонка Гран-при Турции в Формуле-1.
В гонке победил пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, а вторым пришел к финишу пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. В тройке лучших финишировал мексиканский пилот Серхио Перес, который также выступает за "Ред Булл" и является коллегой Ферстаппена.
Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, начинавший гонку со штрафом из-за замены мотора, на 11-позиции сумел наверстать позиции во время гонки, но сумел прийти на финиш только пятым.
Заметим, что он показал лучшее время во время квалификации и должен был бы стартовать во время гонки первым, но получил штраф еще до начала квалификации на 10 стартовых позиций, поскольку нарушил технический регламент Гран-при Турции, поэтому с поул-позишн стартовал его коллега Валтерри Боттас и победу в гонке никому не отдал.
Сын Михаэля Шумахера Мик, выступающий за команду "Хаас", финишировал 19-м на Гран-При Турции, следом за ним финишировал российский гонщик из его команды Никита Мазепин.
По итогам гонки второе место на Гран-При в Турции позволило Максу Ферстаппену обойти Хэмилтона в общем зачете с 262,5 баллами, а Льюис опустился на второе место с 256,5. На третьем месте в лидерах общего зачета второй пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
Отметим, что следующий этап чемпионата "Формулы-1" пройдет уже совсем скоро – с учетом свободных практик и квалификации этап начнется 22-24 октября.
Формула-1
Гран-при Турции
Итоги
1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.31,023
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 14,584
3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 33,471
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 37,814
5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 41,812
6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 44,292
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 47,213
8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 51,526
9. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 82,018
10. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг
11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг
14. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг
15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
16. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг
17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг
18. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг
19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга
20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга