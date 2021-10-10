Боттас выиграл Гран-при Турции, Ферстаппен – 2-й

Хэмилтон отыграл 6 мест штрафа, но не сумел попасть в тройку лучших этой гонки.

Сегодня, 10 октября, в Стамбуле состоялась гонка Гран-при Турции в Формуле-1.

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В гонке победил пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, а вторым пришел к финишу пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. В тройке лучших финишировал мексиканский пилот Серхио Перес, который также выступает за "Ред Булл" и является коллегой Ферстаппена.

Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, начинавший гонку со штрафом из-за замены мотора, на 11-позиции сумел наверстать позиции во время гонки, но сумел прийти на финиш только пятым.

Заметим, что он показал лучшее время во время квалификации и должен был бы стартовать во время гонки первым, но получил штраф еще до начала квалификации на 10 стартовых позиций, поскольку нарушил технический регламент Гран-при Турции, поэтому с поул-позишн стартовал его коллега Валтерри Боттас и победу в гонке никому не отдал.

Сын Михаэля Шумахера Мик, выступающий за команду "Хаас", финишировал 19-м на Гран-При Турции, следом за ним финишировал российский гонщик из его команды Никита Мазепин.

По итогам гонки второе место на Гран-При в Турции позволило Максу Ферстаппену обойти Хэмилтона в общем зачете с 262,5 баллами, а Льюис опустился на второе место с 256,5. На третьем месте в лидерах общего зачета второй пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Отметим, что следующий этап чемпионата "Формулы-1" пройдет уже совсем скоро – с учетом свободных практик и квалификации этап начнется 22-24 октября.

Формула-1

Гран-при Турции

Итоги

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.31,023

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 14,584

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 33,471

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 37,814

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 41,812

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 44,292

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 47,213

8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 51,526

9. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 82,018

10. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

14. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

16. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

18. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга

20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга