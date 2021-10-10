Боттас виграв Гран-прі Туреччини, Ферстаппен — 2-й

Хемілтон відіграв 6 місць штрафу, але не зумів потрапити в трійку кращих цієї гонки.

Сьогодні, 10 жовтня, в Стамбулі відбулася гонка Гран-прі Туреччини в Формулі-1.

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У гонці переміг пілот "Мерседеса" Валттері Боттас, а другим прийшов до фінішу пілот австрійської команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен. У трійці кращих фінішував мексиканський пілот Серхіо Перес, який також виступає за "Ред Булл" і є колегою Ферстаппена.

Чинний чемпіон світу британець Льюїс Хемілтон, який розпочинав гонку зі штрафом через заміну мотора, на 11-позиції зумів надолужити позиції під час гонки, але зумів прийти на фініш тільки п'ятим.

Зауважимо, що він показав кращий час під час кваліфікації і мав би стартувати під час гонки першим, але отримав штраф ще до початку кваліфікації на 10 стартових позицій, оскільки порушив технічний регламент Гран-прі Туреччини, тому з поул-позишн стартував його колега Валтеррі Боттас і перемогу в гонці нікому не віддав.

Син Міхаеля Шумахера Мік, який виступає за команду "Хаас", фінішував 19-м на Гран-прі Туреччини, слідом за ним фінішував російський гонщик з його команди Микита Мазепин.

За підсумками гонки друге місце на Гран-Прі в Туреччині дозволило Максу Ферстаппену обійти Хемілтона в загальному заліку з 262,5 балами, а Льюїс опустився на друге місце з 256,5. На третьому місці в лідерах загального заліку другий пілот "Мерседеса" Валттері Боттас.

Відзначимо, що наступний етап чемпіонату "Формули-1" пройде вже зовсім скоро — з урахуванням вільних практик і кваліфікації етап почнеться 22-24 жовтня.

Формула 1

Гран-прі Туреччини

підсумки

1. Валттері Боттас (Фінляндія, Mercedes) — 1.31,023

2. Макс Ферстаппен (Голландія, Red Bull) — відставання 14,584

3. Серхіо Перес (Мексика, Red Bull) — 33,471

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 37,814

5. Льюїс Хемілтон (Великобританія, Mercedes) — 41,812

6. П'єр Гасли (Франція, AlphaTauri) — 44,292

7. Ландо Норріс (Великобританія, McLaren) — 47,213

8. Карлос Сайнс (Іспанія, Ferrari) — 51,526

9. Ленс Стролла (Канада, Aston Martin) — 82,018

10. Естебан Вікон (Франція, Alpine) — 1 коло

11. Антоніо Джовінаццо (Італія, Alfa Romeo) — 1 коло

12. Кімі Райкконен (Фінляндія, Alfa Romeo) — 1 коло

13. Даніел Ріккьярдо (Австралія, McLaren) — 1 коло

14. Юкі Цунода (Японія, AlphaTauri) — 1 коло

15. Джордж Расселл (Великобританія, Williams) — 1 коло

16. Фернандо Алонсо (Іспанія, Alpine) — 1 коло

17. Ніколас Латіфа (Канада, Williams) — 1 коло

18. Себастьян Феттель (Німеччина, Aston Martin) — 1 коло

19. Мік Шумахер (Німеччина, Haas) — 2 кола

20. Микита Мазепин (Росія, Haas) — 2 кола