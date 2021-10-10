Сборная Франции - победитель Лиги наций УЕФА

Карим Бензема и Килиан Мбаппе забили по мячу в ворота Испании и принесли своей команде новый титул

В Милане, на стадионе "Джузеппе Меацца" состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА, в котором сошлись сборные Испании и Франции.

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Несмотря на статус обоих соперников, финал Лиги наций поначалу выдался не зрелищным. В первой половине игры команды не создали острых моментов. Испанцы больше владели мячом, но не доводили дело до опасных ситуаций. В концовке первого тайма Дидье Дешам был вынужден заменить центрального защитника: Рафаэль Варан из-за повреждения уступил место на поле Дайо Упамекано.

Куда веселее дело пошло во втором тайме: на 64-й минуте Франция провела классную атаку, которая завершилась ударом Тео Эрнандеса в перекладину. Испанцы ответили моментально и результативно: Микель Оярсабаль в быстрой атаке убежал от Упамекано и отправил мяч точно в нижний угол!

Ответ действующих чемпионов мира был также быстрым: Поль Погба отдал на Килиана Мбаппе, а тот переадресовал мяч на Бензема. Карим с линии штрафной поразил верхний угол — без шансов для Унаи Симона.

На этом беды испанцев не закончились: Франция провела еще одну быструю атаку. На этот раз разрезающий пас принял Килиан Мбаппе, который оторвался от соперников и вышел на дуэль с Унаи Симоном. Нападающий продемонстрировал прекрасную технику и пустил мяч низом прямо под рукой голкипера — 2:1 в пользу Франции.

Таким образом, сборная Франции к титулу действующего чемпиона мира добавила еще один трофей — Лигу Наций УЕФА. Напомним, что предыдущим победителем турнира была сборная Португалии, которая два года назад в финале победила сборную Нидерландов со счетом 1:0.

Лига наций УЕФА. Финал

Испания — Франция — 1:2 (0:0)

Голы: 1:0, Оярсабаль, 64; 1:1, Бензема, 66; 1:2, Мбаппе, 80.

Испания: Унаи Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Эрик Гарсия, Маркос Алонсо — Гави (Коке, 75), Серхио Бускетс, Родри (Форнальс, 84) — Ферран Торрес (Мерино, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль.

Франция: Лльорис — Кунде, Варан (Упамекано, 43), Кимпембе, Павар (Дюбуа, 79) — Погба, Чуамени, Эрнандес — Гризманн, Бензема, Мбаппе.