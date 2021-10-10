Збірна Франції — переможець Ліги націй УЄФА

Карім Бензема і Кіліан Мбаппе забили по м'ячу у ворота Іспанії і принесли своїй команді новий титул

У Мілані, на стадіоні "Джузеппе Меацца" відбувся фінальний матч Ліги націй УЄФА, в якому зійшлися збірні Іспанії та Франції.

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Незважаючи на статус обох суперників, фінал Ліги націй спочатку видався не видовищним. У першій половині гри команди не створили гострих моментів. Іспанці більше володіли м'ячем, але не доводили справу до небезпечних ситуацій. У кінцівці першого тайму Дідьє Дешам був змушений замінити центрального захисника: Рафаель Варан через пошкодження поступився місцем на полі Дайо Упамекано.

Куди веселіше справа пішла в другому таймі: на 64-й хвилині Франція провела класну атаку, яка завершилася ударом Тео Ернандеса в поперечину. Іспанці відповіли моментально і результативно: Мікель Оярсабаль в швидкій атаці втік від Упамекано і відправив м'яч точно в нижній кут!

Відповідь чинних чемпіонів світу була також швидкою: Поль Погба віддав на Киліана Мбаппе, а той переадресував м'яч на Бензема. Карім з лінії карного майданчика поцілив у верхній кут — без шансів для Унаї Симона.

На цьому біди іспанців не закінчилися: Франція провела ще одну швидку атаку. На цей раз розрізає пас прийняв Кіліан Мбаппе, який відірвався від суперників і вийшов на дуель з Унаї Симоном. Нападаючий продемонстрував прекрасну техніку і пустив м'яч низом прямо під рукою голкіпера — 2:1 на користь Франції.

Таким чином, збірна Франції до титулу чинного чемпіона світу додала ще один трофей — Лігу Націй УЄФА. Нагадаємо, що попереднім переможцем турніру була збірна Португалії, яка два роки тому у фіналі перемогла збірну Нідерландів з рахунком 1:0.

Ліга націй УЄФА. фінал

Іспанія — Франція — 1:2 (0:0)

Голи: 1:0, Оярсабаль, 64; 1:1, Бензема, 66; 1:2, Мбаппе, 80.

Іспанія: Унаї Симон — Аспілікуета, Емерік Ляпорт, Ерік Гарсія, Маркос Алонсо — Гаві (Коке, 75), Серхіо Бускетс, Родрі (Форнальс, 84) — Ферран Торрес (Меріно, 84), Сарабія (Піно, 61), Оярсабаль.

Франція: Лльоріс — Кунде, Варан (Упамекано, 43), Кімпембе, Павар (Дюбуа, 79) — Погба, Чуамені, Ернандес — Грізманн, Бензема, Мбаппе.