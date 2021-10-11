Свитолина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе (видео)

В третьем круге украинка победила Сорану Кырстю из Румынии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла волевую победу в матче против румынки Сораны Кырсти.

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Украинка проигрывала по ходу матча и матч складывался тяжело для Свитолиной, но Элина сумела переломить ход игры и победила в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Всего матч длился 2 часа 32 минуты.

Отметим, что в нынешнем сезоне Элина Свитолина уже в десятый раз делает волевую победу, отдавая первый сет. Три из этих десяти матчей Свитолина выиграла на Олимпиаде в Токио.

В ходе матча украинка совершила 6 эйсов, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Кырстя трижды подала эйс, допустила 2 двойные ошибки и сделала 4 брейка.

Свитолина еще никогда не проигрывала Кырсте на больших турнирах – счет их личных встреч 3:0 в пользу украинки.

В четвертом круге, победитель которого сыграет в четвертьфинале турнира, украинка встретится с Джессикой Пегулой, итальянкой из Америки, которая в прошлом раунде победила свою соотечественницу из Италии Ясмину Паолини.

Победа в третьем круге Индиан-Уэллса позволит украинке подняться на десятое место в чемпионской гонке. Учитывая, что лидеры Эшли Барти и Наоми Осака, скорее всего, не поедут на итоговый турнир в Гвадалахару, у украинки будут шансы попасть на итоговый турнир.

В следующем круге украинка встретится со своей прямой конкуренткой на попадание на итоговый турнир – Джессикой Пегулой, которая идет на 24-м месте в итоговом рейтинге.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 4:6, 6:4, 7:6(3)