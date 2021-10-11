Світоліна вийшла в четверте коло турніру в Індіан-Веллсі (відео)

У третьому колі українка перемогла Сорану Кирсту з Румунії.

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула вольову перемогу в матчі проти румунки Сорани Кирсті.

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Українка програвала по ходу матчу і матч складався важко для Світоліної, але Еліна зуміла переломити хід гри і перемогла в трьох сетах із рахунком 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Усього матч тривав 2 години 32 хвилини.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Еліна Світоліна вже вдесяте робить вольову перемогу, віддаючи перший сет. Три з цих десяти матчів Світоліна виграла на Олімпіаді в Токіо.

У процесі матчу українка скоїла 6 ейсів, припустилася 3 подвійних помилкок і реалізувала 4 з 5 брейк-поїнтів. Кирстя тричі подала ейс, припустилася 2 подвійних помилкок і зробила 4 брейки.

Світоліна ще ніколи не програвала Кирсті на великих турнірах — рахунок їхніх особистих зустрічей 3:0 на користь українки.

У четвертому колі, переможець якого зіграє в чвертьфіналі турніру, українка зустрінеться з Джесікою Пегула, італійкою з Америки, яка в минулому раунді перемогла свою співвітчизницю з Італії Ясміне Паоліні.

Перемога в третьому колі Індіан-Веллса дозволить українці піднятися на десяте місце в чемпіонській гонці. З огляду на, що лідери Ешлі Барті та Наомі Осака, швидше за все, не поїдуть на підсумковий турнір у Гвадалахару, в українки будуть шанси потрапити на підсумковий турнір.

У наступному колі українка зустрінеться зі своєю прямою конкуренткою на потрапляння на підсумковий турнір — Джесікою Пегула, яка йде на 24-му місці в підсумковому рейтингу.

Індіан-Веллс. Третє коло

Еліна Світоліна (Україна) — Сорана Кирстя (Румунія) — 4:6, 6:4, 7:6 (3)