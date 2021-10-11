Звезда "Реала": "Гольф гораздо интеллектуальнее футбола"

Гарет Бэйл признался в своей любви к другому виду спорта.

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл рассказал о своих хобби помимо футбола.

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"В нашей команде гольф любят только два человека – Гарет Бэйл и Тибо Куртуа. Конечно, я самый сильный игрок в гольф в команде. Куртуа не играет лучше меня. Если где-то поблизости от меня проходит турнир по гольфу, то я обязательно принимаю участие.

Там прекрасная атмосфера на турнирах, много зрителей и всегда хорошая погода. Приятно поиграть с сильными соперниками", – сказал Бэйл в интервью Mundo Deportivo.

Также Бэйл сравнил игру в гольф с игрой в футбол.

"Мне кажется, что гольф – гораздо более интеллектуальная игра, если сравнивать с футболом. Когда играешь в гольф, чувствуешь нереальное давление. Даже больше волнуюсь, чем когда играю в футбол при 80 тысячах зрителей", – заметил Бэйл.

В этом сезоне Гарет Бэйл провел всего три матча в чемпионате Испании и забил один гол. Посередине сезона футболист получил травму и теперь восстанавливается, чтобы приступить к тренировкам в общей группе.

Любовь Бэйла к гольфу стала объектом для шуток со стороны болельщиков испанского футбола. Однажды Гарет Бэйл предпочел поиграть в гольф, чем посетить футбольный матч своей команды и поддержать партнеров по команде.

Прошлый сезон Гарет Бэйл провел в аренде в лондонском "Тоттенхэме". Валлиец удачно начал сезон в Англии, однако его аренда закончилась и он вернулся в мадридский клуб. Новый тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал шанс Бэйлу получить игровую практику в мадридском клубе и даже дал место игроку в стартовом составе.